Тропическата буря "Гама" отне живота на шестима души в Южно Мексико, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Стихията връхлетя сушата в събота близо до град Тулум с ветрове със скорост от 110 км/ч, което е близо до скоростта на ветровете с ураганна сила.

Tropical Storm #Gamma produced storm surge that hit the coast of Mexico on Saturday, including the towns of Chuburna and Puerto Morelos: https://t.co/FcTvMKqqvs pic.twitter.com/9DiD5PYei3