11-годишно момче отвлече училищен автобус в американския град Батън Руж, щата Луизиана, съобщава БГНЕС. Полицията организира масирано преследване и задържа извършителя, съобщи местният телевизионен канал WBRZ, цитирайки полицейски източници.

Here’s video of an 11-year-old boy driving a school bus that he allegedly stole through Baton Rouge Louisiana as police chased him. pic.twitter.com/GM3VpgJMmb