Папа Франциск назначи 13 нови кардинали, включително архиепископа на Вашингтон, Уилтън Грегъри. 73-годишният мъж ще бъде първият афроамерикански архиепископ, който ще носи желаната червена шапчица, съобщава БГНЕС.

Папа Франциск подкрепи еднополовите бракове

В съобщение от прозореца с изглед към площад "Свети Петър" папата каза, че 13-те кардинали ще бъдат официално издигнати до новия си статут на церемония на 28 ноември.

Изборът на Грегъри беше похвален от защитниците на ЛГБТ общностите в САЩ, след като папата изрази подкрепа за гражданските съюзи между гей двойки.

Archbishop Wilton Gregory led the U.S. Roman Catholic Church’s response to its sexual abuse crisis and has pushed for better race relations in the church. Here is what we know about the first African-American cardinal. https://t.co/v4LpSi3Gwq — The New York Times (@nytimes) October 25, 2020

В началото на кариерата си, когато Грегъри ръководеше епархията на Атланта, той написа положителна статия за разговорите си с католически родители на деца от ЛГБТ.

Pope Francis elevated Archbishop of Washington, D.C., Wilton Gregory, to cardinal, making him the first African American appointed to the red-hat conclave. https://t.co/O7NzoAGAFQ pic.twitter.com/cJ5Nh57Oar — ABC News (@ABC) October 26, 2020

Сред другите нови кардинали са дългогодишният папски проповедник във Ватикана, италианският преподобни Раниеро Канталамеса, архиепископът от Кигали Антоан Камбанда, архиепископът на Капис Хосе Феурте Адвинкула и архиепископът от Сантяго Челестино Аос. Друг екзалтиран францисканец е монахът Мауро Гамбети, който отговаря за Светия манастир в Асизи.

Breaking News: Pope Francis named Wilton Gregory, the archbishop of Washington, as cardinal. He would be the first African-American to hold such a position.https://t.co/vSKJ4uC0XQ — The New York Times (@nytimes) October 25, 2020

Грегъри беше избран от папа Франциск миналата година за ръководител на престижна епархия в столицата на САЩ. Три пъти е бил ръководител на Американската епископска конференция.

On Sunday, Wilton Gregory is appointed the FIRST African-American Cardinal.https://t.co/MWP0EhO8VI — KnoxCHSLibrary (@ChsKnox) October 26, 2020

Девет от новите кардинали са на възраст под 80 години и имат право да се състезават за следващ папа.

