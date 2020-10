Над 150 пациенти бяха евакуирани днес от приспособена за болни с коронавирус болница в руския град Челябинск в Южен Урал след експлозия на кислород и пожар, съобщава БТА като се позова на министерството на извънредните ситуации. Началникът на управлението на министерството в Челябинска област Павел Екимов каза, цитиран от ТАСС, че не е имало експлозия, а пламък в следствие на разхерметизиране на кислородна бутилка.

