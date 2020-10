Ожесточени сблъсъци избухнаха снощи в италианския град Флоренция между полицията и демонстранти, протестиращи срещу ограниченията, наложени от властите заради пандемията. Към 20 демонстранти са арестувани, предаде БТА. Полицията попречи на събралите се близо 200 души да стигнат до един от главните туристически площади в града, "Пиаца дела Синьорина", тъй като проявата не беше разрешена от властите, съобщават италиански медии.

В близките улици се стигнало до стълкновения между демонстрантите и полицията за борба с безредиците. Протестиращи мятали коктейли "Молотов", бутилки и камъни, преобръщали кофи за боклук и чупили камери за видеонаблюдение. "Преживяхме една сюрреалистична, ужасяваща и мъчителна нощ във Флоренция" написа тази сутрин кметът на града Дарио Нардела на страницата си във Facebook.

Сблъсъци между протестиращи и полиция в Рим

"Не това е начинът човек да заяви исканията си, не това е начинът да накараш другите да чуят оплакванията ти. Това е само насилие в отговор на насилие, и то безпричинно", допълни той.

#Firenze, manifestazione non autorizzata finisce con lancio di oggetti, tra cui bottiglie di vetro, contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con una carica#Florence, protesters clash with police in unauthorized protest#COVID19 pic.twitter.com/4pNVo57vN1