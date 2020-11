Восъчна изработка на Доналд Тръмп в музея „Мадам Тюсо“ бе преоблечена като голфър, за да отбележи поражението му срещу Джо Байдън на президентските избори в САЩ, пише британското издание Индипендънт.

Самият Тръмп бе заснет да играе голф във Вирджиния в събота, когато неговият съперник за президентския пост Джо Байдън подпечата изборната си победа.

Donald Trump's wax figure has been re-dressed into golf attire at Madame Tussauds, London, after Joe Biden was named the winner in the #USElectionResults2020 pic.twitter.com/A7g2gkK1Fc — PA Media (@PA) November 7, 2020

Преди поражението восъчната фигура на бившата телевизионна и риалити звезда бе поставена в копие на Овалния кабинет в костюм и червена вратовръзка.

How perfect is this, Madame Tussauds of London has already changed Donald Trump from President to a golfer after he lost the 2020 Election. Joe Biden was confirmed the winner whilst Trump was playing golf. #Election2020 🇺🇸 pic.twitter.com/ClYRusPE6D — English Bob 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@EnglishBob1) November 7, 2020

Но само ден след победата на Байдън, служителите в популярната туристическа атракция в Лондон, гримираха Тръмп и го премениха в лилаво-жълти панталони, лилав джъмпер и скандалната му червена бейзболна шапка.

Madame Tussauds wax museum in London reacts to Trump losing the election. They redress his wax statue, taking him out of a suit and putting him in golf clothes. Actually they’re being kind, a prison jumpsuit would be more accurate. pic.twitter.com/KHLpGCHxVX — Mike Sington (@MikeSington) November 9, 2020

"Кампанията му може и да не беше най-добрата, но сега Доналд Тръмп ще може да посвети повече време на любимия си спорт. Сменяма облеклото на фигурата, за да покажем евентуалните одежди на Тръмп за 2021г.", написаха от управата на музея в Туитър.

His campaign may not have been a hole in one, but @realDonaldTrump is now on course to dedicate more of his time to his favourite sport as #MadameTussaudsLondon re-dresses his figure in golfing attire to reflect his potential 2021 wardrobe 📷 @PA pic.twitter.com/pGUs8jKOnW — Madame Tussauds London (@MadameTussauds) November 7, 2020

