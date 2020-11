Басейн за гмуркане с дълбочина 45,5 метра с изкуствени подводни пещери и руини по подобие на тези на маите, най-дълбоката подобна структура в света, бе открит близо до Варшава този уикенд, съобщава БГНЕС.

Комплексът, наречен Deepspot, дори включва малки останки за гмуркане и безплатни гмуркания за изследване. Разполага с 8000 кубически метра вода - повече от 20 пъти количеството в обикновен 25-метров басейн. За разлика от обикновените басейни, Deepspot може да отвори въпреки ограниченията заради коронавируса в Полша, тъй като е учебен център, който предлага курсове. Предвиден е и хотел със стаи, от които гостите ще могат да наблюдават водолазите на дълбочина пет метра.

A 45.5-metre (150-foot) deep diving pool with artificial underwater caves and Mayan ruins, the world's deepest such structure, opened near Warsaw this weekendhttps://t.co/K976FkOIyQ — AFP News Agency (@AFP) November 22, 2020

"Това е най-дълбокият басейн в света", каза директорът на Deepspot Михал Брасжински, 47-годишен гмуркач ентусиаст, при откриването в събота. Настоящият носител на световния рекорд на Гинес е в Монтегрото Терме в Италия и е дълбок 42 метра. Басейнът Blue Abyss, планиран да бъде отворен във Великобритания през 2021 г., ще бъде дълбок 50 метра.

Около дузина клиенти дойдоха през първия ден, включително осем опитни водолази, които се надяваха да издържат изпит за инструктори. "Тук няма великолепни риби или коралови рифове, така че това не е заместител на морето, но определено е добро място за тренировка и обучение по безопасно гмуркане в открити води", каза Пшемислав Какпрзак, 39-годишен инструктор по гмуркане. "И е забавно! Това е като детска градина за гмуркачи!"

The world's deepest swimming pool will open in Poland this autumn. At 45m deep, the Deepspot diving pool will be the ideal place for beginner and professional divers alike to practise their skills. Read more at: https://t.co/DSB71Wcjks. #Travel #Divers #Swimmer #Water #Nextlevel pic.twitter.com/OlIWiGTCUp — Global Travel Plus (@GTPAssistance) April 11, 2019

Йежи Новацки, 30-годишен горски служител и начинаещ гмуркач, каза: „За първи път слязохме на пет метра дълбочина, но можете да видите всичко чак до дъното - останките, пещерите - това е великолепно!" Басейнът ще се използва и от пожарната и армията. Има много сценарии за обучение и може да се тества различно оборудване.

Около 5000 кубически метра бетон бяха използвани през двете години, необходими за изграждането на басейна, струващ около 40 милиона злоти (8,9 милиона евро).