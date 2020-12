Спасителна служба за животни в Австралия беше повикана на помощ от жена, открила коала в коледното си дърво, съобщава БТА.

Операторът на горещата линия на спасителната служба за животни в Аделаида първоначално помислил, че някой се шегува, когато Аманда Маккормък се обадила, за да съобщи, че коала се катери по коледното й дърво в дома й в Манъм.

Imagine coming home to find a Koala up your Christmas Tree! An Adelaide family captured this ‘Only In Australia’ moment, which thankfully had a happy ending. 🐨 🎄

