Нежно галейки гърба на голям бирмански питон, почиващ в скута му, будистки монах се опитва да играе роля в спасяването на десетки змии, които иначе са изложени на заплахата да бъдат убити или продадени на черния пазар, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Шестдесет и девет годишният монах Вилатха е създал убежище за змии - от питони до усойници и кобри в манастира си в оживения търговски град Янгон. Вилатха започва да приютява застрашени змии преди пет години. От тогава местни жители и държавни служби, включително пожарната, носят заловени влечуги при монаха.

"След като хванат змия, хората най-вероятно ще се опитат да намерят купувач за нея", казва Вилатха, който използва робата си, за да почисти полегналия в скута му питон - едно от "децата му", както нарича влечугите.

Наличието на подобно убежище в основно будистка Мианма означава, че хората могат да спечелят "заслуга", предавайки змиите по-скоро на монах, отколкото да ги убиват или продават, обяснява Вилатха, който смята, че чрез дейността си допринася за опазването на естествения екологичен цикъл.

Според природозащитниците югоизточната азиатска страна се е превърнала в световен център на незаконна търговия с диви животни, като змии често са пренасяни контрабандно в съседните Китай и Тайланд.

