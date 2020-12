Един човек е загинал, а двама са тежко ранени при взрив на газова бутилка на паркинга пред централата на Радио и Телевизия Сърбия в Белград.

Инцидентът е станал докато работници извършвали ремонт на канализационната система на сградата.

A strong explosion was heard this morning in the center of Belgrade. One person got killed.