Съпругата на знаменития британски рокмузикант и бивш фронтмен на "Блек Сабат" Ози Озбърн - Шарън Озбърн, се е заразила с COVID-19, предаде ТАСС, като цитира нейна публикация в Twitter.

"Искам да споделя, че имам положителен резултат за COVID-19. След кратка хоспитализация се възстановявам далеч от Ози, чийто тест беше отрицателен", написа Шарън Озбърн и пожела на всички здраве.

I wanted to share I’ve tested positive for Covid 19. After a brief hospitalization, I’m now recuperating at a location away from Ozzy (who has tested negative) while “The Talk” is on scheduled hiatus. Everyone please stay safe and healthy.