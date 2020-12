Том Круз има нова любима. Холивудската звезда излиза с британската си партньорка в „Мисията: Невъзможна 7” Хейли Атуел, информира "Дейли мейл".

58-годишният актьор и 38-годишната му колежка се сближили, докато снимали сцени от филма в Рим и Великобритания.

Hailey Atwell and Tom Cruise film a scene for Mission Impossible 7 in Rome pic.twitter.com/YWldVJikHJ