Том Круз даде воля на гнева си заради очевидно неспазване на протоколите за безопасност по време на пандемията от страна на екипа на снимачната площадка на филма "Мисията невъзможна 7" в Лондон. Холивудският актьор дори е заплашил с уволнение нарушителите, ако продължават да нарушават правилата.

