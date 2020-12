Най-малко осем души са загинали при взрив на кислороден апарат в болница в Газиантеп, Южна Турция, съобщи ТАСС, цитирайки Анадолската агенция.

Експлозията е станала в отделение за интензивно лечение на болни с коронавирус в университетската болница в града.

#Turkey:- At least 9 #coronavirus patients have been killed after an oxygen device explodes in a hospital in #Turkey's #Gaziantep.



