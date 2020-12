Митническите служители на летище Истанбул иззеха 2,6 килограма кокаин, скрит в картини, изобразяващи покойната аржентинска футболна легенда Диего Армандо Марадона.

Подозрителното поведение на 72-годишен германски гражданин от хърватски произход, пристигнал на летището от Колумбия, привлякло вниманието на полицаите. Както изискват процедурите служителите сканирали на рентген багажа му. Допълнителна проверка с кучета породила подозрение за „необичайна плътност“ вътре в картините.

They seized a shipment of cocaine hidden in portraits of Maradona, Turkey



A German citizen was arrested after trying to enter Istanbul with drugs from Colombia. pic.twitter.com/QVSUVo5FVV