Близнаците Джим Спрингър и Джим Луис имат изключително интересен живот. Двамата носят еднакво първо име, но не и фамилия.

Братята са разделени при раждането и са осиновени от различни семейства, но по случайност, техните нови родители ги кръщават с едно и също име - Джим.

В този момент започват техните паралелни животи, разказва изданието Live Science, цитирано от " Ох, на мама ".

Единият близнак бил осиновен от семейство Луис в Лима, Охайо, а брат му – от семейство Спрингър в Дейтън, също в Охайо. Така 39 години близнаците живеят само на 73 км един от друг.

Майката на Спрингър му казала, че брат му е починал, а Луис знаел малко за близнака си и нямал желание да го търси.

Всичко това обаче се променя през 1977 г., когато Луис, тогава на 37, решава да потърси брат си. Той открива името му в документи, пазени в съда и двамата първоначално разговарят по телефона. Решават да се видят и по-късно споделят, че това е бил най-важният ден за тях.

Jim Lewis & Jim Springer were adopted as infants by different parents:



Married and divorced a woman named Linda.



Second wives were named Betty



First son James Allan, first son James Alan



An adopted brother named Larry



Owned a dog named Toy



Job: law‐enforcement



Coincidence. pic.twitter.com/Ud9VntzbeQ