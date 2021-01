Трябва да наречем днешното насилие с истинското му име: неуспешен опит за преврат. Това написа в Туитър губернаторът на Ню Йорк Андрю Куомо.

We must call today's violence what it actually is: a failed attempt at a coup.



We won’t let President Trump, those in Congress who enable him, or the lawless mob that stormed the Capitol steal our democracy.



The will of the American people will be carried out. pic.twitter.com/8DSeHJYzmN