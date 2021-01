Полицията във Великобритания развали сватбено тържество с 400 гости в Северен Лондон. Партито се провеждало в училище, което в почивните дни се превръща в центъра за тестване за COVID-19.

Великобритания обмисля пълно затваряне на границите си

Когато униформените отишли на адреса, забелязали, че прозорците са покрити, така че да не се вижда какво се случва вътре.

Police break up a wedding party with 400 guests in north Londonhttps://t.co/KS0azGlsWY