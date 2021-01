Британският премиер Борис Джонсън разговаря с новия президент на САЩ Джо Байдън за пръв път след встъпването му в длъжност и заяви, че очаква с нетърпение съвместната им работа, предадоха световните агенции.

Great to speak to President @JoeBiden this evening. I look forward to deepening the longstanding alliance between our two countries as we drive a green and sustainable recovery from COVID-19. pic.twitter.com/Y4P3G74PPz