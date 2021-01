Завод на британската компания AstraZeneca в Уелс, където се произвеждат ваксини срещу COVID-19, бе евакуиран частично след получаването на подозрителен пакет, предаде Ройтерс, като се позова на оператора на обекта в град Рексъм.

A plant in Wales making the Oxford-AstraZeneca vaccine has been partially evacuated after receiving a suspicious package. British media report that a bomb squad has been sent to the scene. https://t.co/FaJgreqycq