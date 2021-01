Бомба избухна близо до израелското посолство в индийската столица Делхи. По информация на полицията става дума за "самоделно устройство с много малка мощност", никой не е пострадал, предаде Ройтерс.

Small bomb goes off near Israeli embassy in New Delhi, no injuries: police https://t.co/Byg3JztcDV — Reuters India (@ReutersIndia) January 29, 2021

Експлозията е причинила щети по стъклата на три паркирани наблизо коли, заяви говорител на полицията в Делхи.

"Първоначалните впечатления са, че става дума за злонамерен опит да бъде предизвикана сензация", се казва в съобщението.

Explosion near Israel Embassy in New Delhi.



IED was placed on Pavement.



Bomb Squad taking samples.@_pallavighosh & @Arunima24 share details with @Zakka_Jacob on #Viewpoint pic.twitter.com/coIl2WDy53 — News18 (@CNNnews18) January 29, 2021

Очевидец заяви пред Ройтерс, че мястото на взрива бързо е било отцепено от полицията. На място е изпратен специализиран отряд, който проверява за наличието на още взривни устройства.

#LIVE | Delhi Blast: NSA Ajit Doval briefed on the investigation, Bomb squad and NIA on the spot. Tune in for LIVE updates - https://t.co/RZHKU3wOei pic.twitter.com/x9sImuEyGD — Republic (@republic) January 29, 2021

Израелското министерство на външните работи засега не е коментирало съобщенията за експлозията.

Bomb blast outside the Israeli embassy in Indian capital New Delhi https://t.co/lCkMirQRbu pic.twitter.com/v8aWSnrjKA — Times of lsIamabad (@TimesofIslambad) January 29, 2021

Bomb Disposal Squad of Delhi Police conducting search operation to find out if there are more explosives in the area. pic.twitter.com/5GWx4NPONM — The Hindu (@the_hindu) January 29, 2021

Бомбата избухнала малко след 17:00 ч. следобед местно време (13:00 ч. българско), докато индийският президент Рам Нат Ковинд и премиерът Нарендра Моди участваха във военна церемония на километър оттам.

