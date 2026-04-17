БЛС и НЗОК са готови с разчети за нови цени на клиничните пътеки. Сметките им възлизат на 904 млн. евро. Това стана ясно на общ брифинг на председателя на Лекарския съюз д-р Николай Брънзалов с управителя на Здравната каса доц. Петко Стефановски.

В постоянен преговорен диалог сме и бяха решени много проблеми в Националния рамков договор, но те не могат да станат факт без адекватен финансов ресурс, каза д-р Брънзалов. Той предупреди, че има реален риск за дестабилизация на системата заради хроничната липса на адекватно финансиране.

„Разходите в сектора са нараснали с близо 85% през последните години, а цените на клиничните пътеки са на нива от 2024 година", подчерта той.

От БЛС, регионалните лекарски колегии, както и различни лекарски асоциации, настояват за 25% минимално увеличение на всички медицински дейности в болничната и извънболничната помощ.

Д-р Брънзалов призова следващият кабинет да вземе незабавно решение за бюджета на НЗОК.

