Искаме цените на всички медицински дейности, включително и в извънболничната помощ, да бъдат повишени с минимум 25%, заяви д-р Николай Брънзалов
БЛС и НЗОК са готови с разчети за нови цени на клиничните пътеки. Сметките им възлизат на 904 млн. евро. Това стана ясно на общ брифинг на председателя на Лекарския съюз д-р Николай Брънзалов с управителя на Здравната каса доц. Петко Стефановски.
В постоянен преговорен диалог сме и бяха решени много проблеми в Националния рамков договор, но те не могат да станат факт без адекватен финансов ресурс, каза д-р Брънзалов. Той предупреди, че има реален риск за дестабилизация на системата заради хроничната липса на адекватно финансиране.
„Разходите в сектора са нараснали с близо 85% през последните години, а цените на клиничните пътеки са на нива от 2024 година", подчерта той.
От БЛС, регионалните лекарски колегии, както и различни лекарски асоциации, настояват за 25% минимално увеличение на всички медицински дейности в болничната и извънболничната помощ.
Д-р Брънзалов призова следващият кабинет да вземе незабавно решение за бюджета на НЗОК.
