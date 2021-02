Две земетресения с магнитуд 5,1 и 4,8 разтърсиха района на окръг Измир тази сутрин, съобщи Анадолската агенция. Двата труса са станали в морето край град Карабурун в интервал от две минути. Първият е бил на дълбочина около 20 км. Огнището на последвалия трус е по-плитко - на 7 километра под земната повърхност.

moderate #earthquake shakes Near The Coast of Western Turkey 2 min ago. More info at: https://t.co/M2WFy2PiUE pic.twitter.com/vo2NmDf7DK