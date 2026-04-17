„Има такъв народ” закри днес кампанията си в ефира на 7/8 ТВ и във Facebook страницата на лидера на партията - Слави Трифонов. Той заяви в разговор с Тошко Йорданов и Станислав Балабанов, че поредицата от избори в страната се дължи на манталитета на българина. Трифонов се обяви за подкрепа за традиционните български семейства и пожела късмет на партията в неделя.

„Тези избори се случиха, защото имаше протести, които бяха много интересни, но ето - и протести трябва да има. Правителството абдикира и сега има избори. Това е. Не зависи от нас, въпреки че бяхме част от управлението, и това беше правилно, но не зависи от нас”, посочи Слави Трифонов.

Бяха излъчени и послания от симпатизанти и членове на партията.

