Огромни количества морска пяна покриха плажовете на най-добрия курорт в Аржентина Мар дел Плата, разположен на юг от столицата Буенос Айрес. Явлението изненада плажуващите, които покриваха телата си с пяната.

Снимка: БТА

Това е естествен феномен, който се получава заради водораслите и не е опасен. Летовници, които посещават всяка година морския курорт, споделят, че никога досега не са виждали подобно нещо. Децата бяха особено щастливи да се потопят в пяната, покрила голяма част от морската вода.

WATCH: Sea foam covered the beaches of Argentina's resort Mar del Plata on Wednesday. The non-toxic foam is created when seaweed is tossed with the waves. pic.twitter.com/cjDnbLLV3a