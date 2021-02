Опашки, простиращи се на няколко километра, се образуваха на чешките пътища, водещи към границата с Германия, след като Берлин обяви съседната страна за рискова зона заради нов вариант на коронавируса и въведе отново проверки за преминаващите.

На магистрала Е55/Д8 между Прага и Дрезден опашката от камиони тази сутрин достигаше до град Усти над Лабем. Полицията спираше шофьорите, преди да им позволи да влязат в тунела, предаде ДПА. На магистрала Е50/Д5, водеща към Нюрнберг, опашката от камиони достигна над 20 км, по данни на пътната администрация.

За задръстването по границата сигнализираха и зрители на NOVA. Те съобщават, че камионите чакат по 10 часа, въпреки че са транзитно преминаващи.

Снимка: "Моята новина"/ Параскева Богданинска

Германия въведе вчера забрана за влизане от Чехия и от австрийската провинция Тирол поради опасения за пренасяне през границата на по-заразни варианти на коронавируса.

Снимка: "Моята новина"/ Параскева Богданинска

Изключение се прави за ключови работници, които трябва да преминават през границите, включително шофьорите на камиони, както и за германски граждани и хора с разрешително за пребиваване.

