Мощно земетресение разтърси Гърция. Трусът с магнитуд 6,2 е бил с епицентър недалеч от град Лариса в централната част на страната.

Земетресението е било толкова силно, че е усетено в части от България и Северна Македония. Трусът е изплашил много хора в България, съобщават от БАН. Земетресението е усетено по високите етажи на областите Кърджали, Пловдив, Пазарджик, дори и София, която се намира на 387 км от епицентъра на труса.

An earthquake of magnitude 5.9 struck 118 km southwestern of Thessaloníki in Greece on Wednesday, the European Mediterranean Seismological Centre (EMSC) said https://t.co/NszVyjhMw1 pic.twitter.com/AvE7lj95CR via @IlkhaAgency #Greece

#Update: People of #Larisa flock to the streets and outdoors, after a 6.0 of a magnitude of a earthquake, shook the region in #Greece. No reports of any injuries or damaged building up to now have been reported. pic.twitter.com/WozUcGJosA