Експлозив избухна близо до център за правене на тестове за коронавирус в град Бовенкарспел в провинция Северна Холандия, съобщи нидерландската полиция. Няма пострадали хора.

Полицията в Амстердам разпръсна протестиращи срещу локдауна

📢 An explosion occurred in the vicinity of a COVID-19 test center in the #Netherlands!



https://t.co/RwlWQWau1W — Breaking the News 24/7 (@Breaking24Seven) March 3, 2021

Швейцария изисква отрицателен PCR тест за пристигащите със самолет

"Близо до център за тестване на местната служба за обществено здравеопазване в Бовенкарспел избухна експлозив в 06,55 ч. Счупени са прозорци. Няма ранени.

An explosion occurred on Wednesday near a COVID-19 test centre in the Netherlands, shattering windows but causing no apparent injuries, police said. #NTVNews



Details here 👉👉 https://t.co/VwsYYXAfkS — NTV UGANDA (@ntvuganda) March 3, 2021

Полицията разследва. Периметърът е отцепен", каза в комюнике полицията.

Breaking: Explosion near a Covid 19 screening center in the Netherlands, Bovenkarspel.“An explosion went off at 6:55 am. Windows were destroyed, no injuries. The police are investigating. The perimeter has been cordoned off,” police said in a statement. Video source: @maartenedel pic.twitter.com/e1ygrV7zpa — Paris Broadcast Company (@broadcast_paris) March 3, 2021

Explosion near COVID-19 test center in Netherlandshttps://t.co/hECQR3TYGy pic.twitter.com/h9yYN8keHh — Yeni Şafak English (@yenisafakEN) March 3, 2021

Изправена ли е Нидерландия пред гражданска война? (ВИДЕО)

На място са изпратени сапьори. По информация на "Ал Джазира" взривът вероятно е умишлен.

An explosion at a COVID-19 test centre in the Netherlands appears intentional, police say https://t.co/5wb6H8YM7k pic.twitter.com/021Kj6wP9C — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 3, 2021

An explosion occurred near a Covid-19 testing centre in the town of Bovenkarspel in the Netherlands on Wednesday morning #Bovenkarspel #Blast #Netherlands https://t.co/OCdA6UT3a8 via @wefornews — We For News (@WeForNews) March 3, 2021

През януари, когато влезе в сила вечерен час като мярка за борба срещу COVID-19, бе опожарен център за правене на тестове за коронавирус в град Урк в провинция Флеволант.

Now even the testing centers explode! https://t.co/zbcbwY60Kt — JD (@NicoloDellai) March 3, 2021

В продължение на няколко дни в Нидерландия имаше бурни протести срещу ограничителните мерки.

За да научавате първи новините от България и света, изтеглете новото приложение на NOVA - за Android ТУК, iOS (Apple) ТУК и HUAWEI AppGallery ТУК .