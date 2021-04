Най-малко пет души загинаха при рухване на триетажна сграда в предградие на столицата на Тайланд - Банкок, предаде Ройтерс.

Рухването е станало след пожар. Сред жертвите има един обитател на сградата и четирима души от спасителен екип, дошъл на място след избухването на пожара и не могъл да напусне сградата по време на рухването на опожарената конструкция.

Building in Bangkok collapses after fire, at least 3 dead, several trapped Track latest news updates https://t.co/guze1jaG8e pic.twitter.com/CANYtcGUN1

Спасители и пожарникари издирват други хора под отломките.

Police say at least three people were killed after a three-story house in Bangkok collapsed following a fire, leaving an unknown number of people still trapped under the rubble. https://t.co/Wq7M3P26zC