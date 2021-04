Бившият австралийски премиер Кевин Ръд влезе за кратко в ролята на шофьор на Uber в Куинсланд във вторник, когато закара подпийнала компания, качила се в колата му, съобщи ДПА. Самият Ръд потвърди в Twitter информацията, публикувана от местен вестник.

"Четирима млади жители на Мелбърн, които подгизваха в субтропическия дъжд в Нуса снощи, а наоколо нямаше коли на Uber...Какво друго можех да направя?", написа Ръд. Дъщеря му Джесика описа подробно случката в Twitter.

"Татко ни остави пред ресторант в Нуса, защото валеше много силно и отиде да намери място за паркиране", написа тя. "Стори ми се, че виждам някакви хора да се качват в колата му и си казах - сигурно е кола на Uber, която прилича на нашата. Но не е било така, колата на татко е била."

Джесика Ръд добавя, че "симпатичната, но пияна компания била в ресторанта от обяд".

Когато бившият премиер им казал, че не е шофьор на Uber, те му предложили да му платят, за да ги откара до съседната улица. Според дъщерята на половината път групата осъзнала, че шофьорът им е 26-ият премиер на Австралия.

Dad just dropped us off at a restaurant in Noosa then went to find a park because it’s raining. Then I thought I saw some people pile into his car, told myself it wasn’t—must be a similar looking Uber.