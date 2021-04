Полицията в Париж издирва мъж за стрелба тип "екзекуция" пред болница Париж. 30-годишен мъж е бил разстрелян с два куршума в главата, а жена-охранител ранена. След това нападателят избягал с мотоциклет от мястото, което в момента е и ваксинационен център.

Според властите, мотивът за престъплението не е тероризъм, а най-вероятно разчистване на сметки. Започнало е разследване за убийство и опит за убийство.

Инцидентът е станал до частната болница „Анри Дюнан“, собственост на френския клон на Международния червен кръст, в престижния 16-ти квартал на френската столица и засега няма повече данни за причините.

