Едва 32-ма души или 0.04% от хоспитализираните във Великобритания за последната половин година са били ваксинирани. За този период хоспитализирани са били 74 405 души. Това съобщава в ексклузивен материал британското издание The Telegraph. Изданието подчертава, че учените са повече от доволни от резултатите, които дават препаратите срещу COVID-19.

Only 32 vaccinated people among 74,405 COVID-19 patients admitted to UK hospitals between September and March - Telegraph

Британското национално здравеопазване съобщи, че 95% от хората на възраст над 50 години в Англия са получили първа доза ваксина. Над 33 милиона са с първа доза, а 11 милиона са напълно ваксинирани след втора доза.

В момента на ход е възрастовата група от 45 до 49 години, като на около 60% от попадащите в нея са предложени първи дози. Известно забавяне се наблюдава с ваксинирането на персонала на домовете за социални грижи.

#UPDATE : UK only 32 vaccinated people among 74,405 COVID-19 patients admitted to hospitals between September and March - according to Telegraph. pic.twitter.com/MXQCgMGk1q

За първи път от октомври насам коронавирусът не е основна причина за смъртните случаи в Англия и Уелс. Единствената тревожна новина е, че на Острова са засечени нови 55 случая на заразяване с индийския щам на вируса.

1/ UK COVID Update:



- Research from University of Liverpool has shown from Sept 2020-March 2021, 74,405 ppl hospitalized with #COVID19

- Just 32 of them had been vaccinated >3 weeks before

- This again shows effectiveness of these vaccines in real world!https://t.co/8QKzTi6FlQ