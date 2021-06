100 милиона граждани на Европейския съюз вече са напълно ваксинирани срещу COVID-19, а над 50% от хората в Общността са имунизирани с поне една доза. Това обяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на пресконференция преди срещата на върха на Г-7 във Великобритания.

Фон дер Лайен подчерта, че ЕС също така изнася ваксини.

ЕК с предложение как да се улесни производството на ваксини срещу COVID-19

"От 700-те милиона дози, произведени в Европа от миналия декември насам, приблизително 300 милиона дози са изнесени в над 90 страни", посочи тя.

Според нея е необходимо да се знае произходът на COVID-19 и разследващите да имат пълен достъп до местата и обектите, които биха могли да хвърлят светлина по въпроса.

ЕС разполага с достатъчно ваксини, за да имунизира 70% от пълнолетните

Today more than 50% of adult Europeans have received at least one shot & 100 million Europeans are fully vaccinated.



We achieved that while never stopping to export.

700 million doses produced, 350 million doses exported to 90 countries.



I invite others to also show openness.