Нашествие на полски мишки принуди австралийските власти да започнат евакуация на стотици затворници и персонал от затвор в щата Нов Южен Уелс, съобщи АФП. Мишките са прегризали кабели и са причинили щети по таваните на помещенията в затвора Уелингтън, разположен в селскостопански район в щата.

"Здравето, безопасността и благосъстоянието на персонала и задържаните са наш основен приоритет, затова е важно да се действа възможно най-бързо и да се извърши ремонт на нанесените щети", каза ръководителят на затворите в Нов Южен Уелс питър северин в изявление до медиите.

До края на месеца 420 затворници и 200 души персонал ще бъдат преместени в други места за задържане. "Искаме да извършим всички ремонтни дейности наведнъж, за да не ставаме отново жертва на подобни нашествия", обясни заместник-ръководителят на затворническата администрация Кевин Коркоран.

През последните няколко месеца източната част на Австралия е жертва на нашествие на мишки, които унищожават реколта и жилища. това е поредното бедствие за фермерите в Австралия, които след няколко години суша станаха жертва на опустошителни горски пожари в края на 2019 г. и последващи наводнения.

Мишата напаст се появи през октомври миналата година заради изключително богатата реколта зърнени култури след най-тежката суша в историята.