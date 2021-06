Проливните дъждове, обхванали австралийския щат Виктория, причиниха сериозни наводнения, от които страдат както хората, така и животните, пише Би Би Си.

Паяците, които обикновено живеят на земята, са започнали да бягат от наводненията и да се придвижват на по-голяма височина. За целта те тъкат гигантски паяжини, които много приличат на кувертюри за легла.

Thousands of spiders and their webs are seen billowing over the grasslands of Victoria, Australia pic.twitter.com/EIeNjpL7P7 — Reuters (@Reuters) June 16, 2021

Огромните паяжини вече могат да се видят на много места в щата Виктория. Те покриват тревни площи, храсти, дървета, пътни знаци и различни конструкции. В района на Джипсланд внушителна паяжина се простира на повече от километър край пътя.

Severe flooding in Australia led to evacuations, but not just for people. Spiders escaping the waters left a region draped in webs.https://t.co/LaTMZbNv0l — CNN Weather Center (@CNNweather) June 16, 2021

Местни жители споделят, че гледката на гигантските мрежи, изплетени от милиони паяци, им се струва по-скоро красива, отколкото плашеща.

SO MANY SPIDERS | Look at all the spider webs on road signs and high grass in Australia. Local media reported that thousands of spiders moved to higher areas to escape wet ground after recent flooding. pic.twitter.com/6pUgYmDVRS — News 6 WKMG (@news6wkmg) June 16, 2021

Специалистите обясняват, че паяците обикновено тъкат по-малки мрежи, но сега са принудени да се приспособят към суровите условия.