Проливни дъждове и в Северна Италия предизвикаха наводнения и покачване на нивото на реките, предаде ДПА.

Спешните служби на сицилианския град Палермо и заобикалящия го регион съобщиха, че са получили стотици сигнали след проливните дъждове. Пожарната команда е била мобилизирана заради наводненията, макар че няма данни за сериозни щети.

More than 150 rescue workers from France, Italy and Austria, deployed through the EU Civil Protection Mechanism, are in #Belgium providing emergency assistance to people affected by the catastrophic floods.



More support is on its way. #EUsolidarity 🇪🇺 https://t.co/8Qid4u73f3