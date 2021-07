Расте броят на жертвите на опустошителните наводнения в Германия и Белгия. Най-малко 180 души са загинали, а много все още се водят в неизвестност. Жителите на най-тежко засегнатите райони започнаха да почистват, след като водата започна да се отдръпва.

Усложена обаче остава обстановката в региона на Залцбург. Река, която преминава през селището Халайн, излезе от коритото си и хората трябваше да бъдат спасявани от домовете им. Наводнени са райони и в Тирол, но няма данни за жертви и разрушения.

Междувременно в Бавария обявиха извънредно положение, предаде ДПА.

Активизирали са се много земни свличания, а екипите на пожарникарите са претоварени, каза късно снощи говорител на Центъра за управление на кризисни ситуации "Траунщайн".

Градовете Берхтесгаден и Бишофсвизен са особено силно пострадали. Някои от живеещите там вече са евакуирани. Населението беше призовано да стои далеч от мазетата и долните етажи и да не излиза по улиците.

Floods now also in Germany’s south (Bavaria) and Austria. So scary how fast the water runs through the streets. Hope people were warned and everyone is safe. https://t.co/95vohzGvTB — Sonja de New (née Kassenboehmer) 🧪🧬 (@SonjaDeNew) July 18, 2021

По оценки на експерти тази нощ нивото на реките Берхтесгаденер Ахе, Траун и Тиролер Ахен може рязко да се повиши. Водата в района на Берхтесгаденер Ахе вече се е повишила с 1,5 метра.

През изминалата седмица проливни дъждове, започнали в понеделник в Западна и Югозападна Германия, доведоха до тежки наводнения.

От коритата си излязоха притоците на Рейн - Ар и Мозел, и по-малки реки като Зауер, Прюм, Нимс, Кил и Ерфт. Жертва на стихията станаха 156.

Поройни дъждове от по 100 литра на квадратен метър предизвикаха наводнения и в източната германска провинция Саксония, предаде ДПА.

Високите води засегнаха популярен хълмист туристически район, известен като Саксонска Швейцария.

#BREAKING: Severe flooding hits eastern German town of Bad Schandau, Saxony; multiple buildings evacuated as water level of Kirnitzsch river continues to rise - MDR broadcaster pic.twitter.com/ttoz21An5v — I.E.N. (@BreakingIEN) July 17, 2021

Тази вечер местните власти в Саксонска Швейцария-Остерцгебирге обявиха, че до някои селища вече няма достъп: Нойщад, Зебниц, Бад Шандау, Райнхардсдорф-Шьона и Гориш.

This reminds me of the 2002 Mulde river flood in Grimma, Germany (Saxony). Alberta government provided the town with financial resources to assist with rebuilding. Canada sticks with our allies and friends. #cdnpoli #abpoli https://t.co/CUzMroDGvC — Thomas A. Lukaszuk (@LukaszukAB) July 18, 2021

Наводнени са пътища и пешеходни зони. Затворена е железопътната линия, свързваща Бад Шандау с чешкия град Дечин, обяви тази вечер компанията "Дойче бан". Промяната засяга движението на влаковете по маршрута Хамбург-Берлин-Дрезден-Прага. Очаква се влакове по тази линия да не се движат поне до следобедните часове на днешния ден.

"The obvious acceleration of the breakdown of our stable climate simply confirms that—when it comes to the climate emergency—we are in deep, deep shit.”



Bill McGuire, professor emeritus of geophysical and climate hazards at UCL, told the BBC. https://t.co/70ORPnYhmq — Clare Saxon Ghauri (@ClareSaxon) July 16, 2021