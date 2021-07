Проливни дъждове и бури в югоизточната част на Англия предизвикаха наводнения по улиците на Лондон, съобщи Франс прес.

В южната част на британската столица, близо до гара "Куинстаун роуд", полицията отцепи движението по улица, която бе залята от вода и бе станала непроходима, констатира журналист на АФП.

Три автобуса бяха блокирани. Шофьорът на един от тях разказа пред агенцията, че водата е достигнала до пода на автобуса му. "Всичко е мокро", каза мъжът.

Лондонската пожарна служба заяви, че е получила 300 сигнала за наводнения в югозападната част на столицата.

Британската метеорологична служба обяви оранжев код за бури в Лондон и околностите му. На места се очаква да паднат 100 мм дъжд само в рамките на няколко часа тази вечер.

Some serious major flooding in East London … Everyone stay safe 🙏🏽#LondonFlooding pic.twitter.com/jzVjOoJZT9