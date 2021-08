Проливни дъждове засегнаха северната част на Италия, предаде ДПА. В провинция Ломбардия беше обявена най-високата степен на готовност, след като проливни дъждове в близост до езерото Комо доведоха до наводнения и свличания на земни маси.

