Бурното време не пожали и Северна Италия. В някои райони паднаха едри градушки, които нанесоха материални щети. Ледените късове вчера са били с диаметър над 5 см, но в района на градчето Мантуа са падали топчета с размер на ябълка.

Снимки от градушката станаха хит в социалните мрежи. Щетите по автомобили и сгради са колосални. На много места бурите са съборили рекламни табла и дървета. Няма информация за пострадали хора.

Рекордни порои в Цюрих предизвикаха мащабни щети (СНИМКИ+ВИДЕО)

Самолет на компанията "Емирейтс", летящ над Италия в посока Ню Йорк, преминал през градоносен облак и се наложило да кацне аварийно на летище "Малпенса" в Милано. Градушката е напукала предните стъкла и е разрушила носа на машината. При инцидента няма пострадали.

More photos / Emirates' Boeing 777-300ER (A6-ECF) returned to Milan 90 minutes after take-off to JFK as EK205 after being damaged by a hail storm. https://t.co/tlhoBkl3wM