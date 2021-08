Девет болни от COVID-19 пациенти починаха днес след спукване на тръба за кислород в болница във Владикавказ, столицата на република Северна Осетия, предаде Франс прес, като се позова на руското министерство на здравеопазването.

Жертвите са починали вследствие на недостиг на кислород, предизвикан от спукването на тръбата от системата, снабдяваща ги с кислород.

Vladikavkaz tragedy: 9 Covid patients dead, others evacuated after oxygen pipe bursts in emergency care hospital in southern city — RT Russia & Former Soviet Union https://t.co/eEcWWG5zB0