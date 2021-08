Талибаните завзеха тази нощ град Файзабад, столица на провинция Бадахшан, в североизточния край на Афганистан, предаде Франс прес, като се позова на местен депутат.

Това е деветата регионална столица, която попада в ръцете на бунтовниците за по-малко от седмица.

Втора столица на афганистанска провинция падна в ръцете на талибаните (ВИДЕО)

#Afghan Government soldiers who came out of the #Kunduz airport and joined the #Taliban with a large number of tanks and ammunition.

#Taliban has assured them of their security and welcomed them. pic.twitter.com/pjwITyutdh — Afroz Alam🏴‍☠️ (@AfrozJournalist) August 11, 2021

Така талибаните вече контролират 65 процента от територията на Афганистан. Президентът Ашраф Гани поиска помощ от лидерите на местни милиции.

Талибаните с нова офанзива - превзеха столица на афганистанска провинция

"През изминалата нощ силите за сигурност, които се сражават с талибаните от няколко дни, бяха подложени на силен натиск. Те се изтеглиха от Файзабад към околните райони. Сега градът се намира под контрола на талибаните.

Afghanistan

FOB Morales Frazier former US, French base in the Nejrab district of Kapisa province fell to the #Taliban #Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/3pzr4Lm7xY — JA🇵🇰 (@KaptanTiger_) August 10, 2021

Двете страни претърпяха тежки загуби", каза за АФП Забихула Атик, депутат от провинция Бадахшан.

#Zawzjan is talking loud.#Taliban captured multiple Ford Rangers,1 MaxxPro MRAP, 1 122mm D-30 howitzer artillery and 1 Zu 23-2 anti Air crafts HMG mounted on Ranger.

Again this ain't the full list. pic.twitter.com/Ae19381oA9 — Spoils of war (@SpoilOfWar) August 7, 2021