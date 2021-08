Четиридесет години след женитбата на британския престолонаследник принц Чарлз и принцеса Даяна парче от сватбената им торта беше продадено на търг за 2220 лири, предаде Франс прес.

Чарлз и лейди Даяна Спенсър, която след брака си става принцеса на Уелс, се венчават на 29 юли 1981 г. в катедралата "Сейнт Пол". Двойката се разделя 11 години по-късно, през 1992 г., и се развежда през 1996 г. Лейди Ди загива в автомобилна катастрофа в Париж на 31 август 1997 г.

Предложеното на търг парче марципанова торта е украсено с кралския герб в червено, синьо и златно. Непосредствено след церемонията то е поднесено на Мойра Смит, която по това време служи на Кралицата-майка в Кларънс хаус.

Парчето торта с размери 20 на 18 сантиметра и тегло 794 грама в продължение на 40 години е съхранявано в стреч фолио в стара форма за печене. Семейството на Смит го пази до 2008 г., когато го закупува колекционер, който го предложи на търга на "Доминик Уинтър" в Сайрънсестър, Глостършир.

A fan of the British royals has told of his delight after buying a slice of the Prince Charles and Princess Diana's wedding cake for £1,850 at auction - more than 40 years after the pair tied the knot https://t.co/mSOC4bvO9Y