Метеорният поток Персеиди вече бе заснет по света.

Неговият максимум у нас ще настъпи в нощта на 12 срещу 13 август, в часовете около полунощ (от около 22 ч. до около 01 ч.).

През същата нощ Луната ще залезе в 22:51 ч. за София с 20% осветен диск, след което условията за наблюдение ще бъдат много добри (при безоблачно небе). Реално може да се очаква сам наблюдател да забележи около 90 метеора за час по време на максимума, ако е далеч от светлините на градовете.

2021 has been a fabulous year for the beloved #Perseid meteor shower. No matter where you live worldwide, the peak mornings of the shower are happening now. Here are a few favorite photos from the many rolling in this week at EarthSky Community Photos! https://t.co/Z2YW8Jmphb pic.twitter.com/CSf36rlm9Q — EarthSky (@earthskyscience) August 12, 2021

Радиантът на потока се намира в съзвездието Персей, което до края на нощта ще се издига все по-високо над хоризонта, в посока североизток-изток.

Check this out... yes, a meteor! ......about 4am at the Brown Mtn Overlook. The Perseid Meteor Shower is underway this week. Got lucky and got the shot. #meteorshower ⁦@ScottyPowell_WX⁩ pic.twitter.com/e9NdRi2uBP — Steve Ohnesorge WBTV (@WBTVSteveO) August 12, 2021

Това обаче не означава, че наблюдателите трябва да гледат непременно към Персеи. Вероятността от поява на метеори ще бъде висока за която и да е част от небето.

We're **star-struck** ... a beautiful time lapse of the #Perseid Meteor Shower from Tuesday night. Unfortunately for many in the western United States, smoke will impact the viewing of this spectacular show. pic.twitter.com/3ZOIHsK6s1 — WeatherNation (@WeatherNation) August 12, 2021

На 13 август Слънцето ще изгрее за София в 06:31 ч., така че ефективни наблюдения ще могат да се провеждат до около 05:15 ч.

За Варна трябва да се извадят 18 минути.