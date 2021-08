Рок изпълнителят Мерилин Менсън се изплюл и изсекнал върху видеооператорка по време на концерт през 2019 г., пише в полицейски документ, цитиран от Асошиейтед прес.

Менсън се предаде миналия месец на полицията в Лос Анджелис във връзка със заповед за арест от 2019 г. по случая. Обвиненията, посочени в полицейския документ, бяха оповестени заедно с жалбата.

Срещу Менсън се предявени две обвинения за инцидента от 19 август 2019 г. в Гилфорд. Ако бъде признат за виновен по всяко от тях, той може да получи наказание от по-малко от година затвор и глоба до 2000 долара. Адвокатът на музиканта не коментира засега.

