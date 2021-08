Около 150 активисти на "Бунта срещу унищожението" блокираха достъпа до сградата на норвежкото министерство на петрола и енергетиката в Осло, предаде Ройтерс.

Пет часа след началото на окупацията норвежката полицията сложи край на протестната проява.

Акцията бе част от десетдневна протестна кампания на движението срещу петролния отрасъл на скандинавската страна.

As well as storming #Norway's energy ministry in #Oslo, #ExtinctionRebellion is also planning protests elsewhere in Europe, with two weeks of demonstrations starting on Monday in #London https://t.co/6Gt33bJ9Jh pic.twitter.com/koseZ05uJZ