Два автомобила блъснаха пешеходка в Стара Загора. Тежкият инцидент е станал около 20:00ч. снощи на кръстовището на ул. "Ангел Кънчев" и ул. "Св. Княз Борис“.

57- годишната жена е била блъсната първо от товарен автомобил, управляван от 49 годишен мъж., малко по-късно я блъска и лек автомобил управляван от 23 годишен младеж.

Жената е с множество травми. Настанена е в университетска болница с множество травми. Водачите са тествани за алкохол. Пробите са отрицателни.

Репортер: Георги Манев