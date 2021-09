Британският актьор Том Фелтън, придобил попурлярност с участието си в поредицата за Хари Потър, припадна по време на голф мач в Уисконсин, предаде Франс прес. Той стана известен с ролята си на Драко Малфой във филмите.

Фелтън (34 г.) е откаран в болница за установяване на състоянието му. От публикувани снимки се вижда, че той е в съзнание, докато го изнасят от игрището.

