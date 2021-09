Полицията в северния гръцки град Солун арестува петима души и задържа най-малко 20 други след сблъсъци с участието на младежи, подкрепяни от крайнодясна политическа група, предаде Асошиейтед прес.

Младежите влезли в професионална гимназия и започнали да хвърлят запалителни бомби, сигнални ракети и камъни срещу противникова демонстрация, организирана от леви студентски групи срещу правителствените реформи в образованието.

VIDEO: Violent clashes as fascist youth again attacks Greek Coummunist Party youth group outside high school in Greek city of Thessaloniki https://t.co/SIp8pzn2b2 #Greece

Полицията използва сълзотворен газ, за да прекрати прерасналата в насилие демонстрация.

Младежко крило на крайнодясната партия "Златна зора" по-рано изрази подкрепа към контра-демонстрацията.

A large group of antifa protesters gathered outside a school in Thessaloniki, Greece. They accuse some students there of being racist. Shortly after this video, students inside rushed out and a street brawl broke out. pic.twitter.com/D0XGVBMMW8