Потресаващи снимки на бедстващи бразилци, които ровят в купчина останки от животински трупове за храна, показаха размерите на глада, който порази най-многолюдната нация в Латинска Америка, където милиони бяха хвърлени в лишения от пандемията и нарастващата инфлация.

Изображенията, направени в Рио де Жанейро миналата седмица от наградения фоторепортер Домингос Пейшото, показват група хора, които ровят за парче месо в задната част на камион, който транспортира изхвърлени карантии и кости до фабрика, която произвежда храна за домашни любимци.

„Има дни в които просто ми се иска да плача“, каза шофьорът на камиона Хосе Дивино Сантос пред репортера Рафаел Насименто де Суза, който отразяваше историята с Пейшото за вестник „Екстра“ в Рио.

Such a powerful, devastating image from one of Latin America’s top photojournalists, Domingos Peixoto, that everyone in Brazil is talking about today. Skin and bone scavengers in Rio de Janeiro, just a few minutes drive from the city’s poshest hotels. pic.twitter.com/2TZcLTmR1C